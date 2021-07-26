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Россияне захотели забрать домой выброшенный из моря мусор и вызвали споры в сети

Lenta.ru
3 часа назад

Россияне захотели забрать домой выброшенные штормом на побережье пляжа в Сочи резиновые тапочки и вызвали споры среди пользователей в сети. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @sochi_today.

Россияне забрали мусор из моря и вызвали споры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно, как группа туристов стоит у кучи мусора на пляже, в которой среди деревянных обломков и водорослей резиновые тапочки. Отдыхающие высматривают парную обувь с целью забрать находку домой. Снимавший видео очевидец поясняет, что в тот день был шторм, который практически закончился.

«Вот дары моря. Сегодня море выкинуло подарочки всем», — добавил автор ролика.

Публикация вызвала разные реакции у подписчиков страницы.

«Люди теряют свой облик человеческий, до чего опустились», «Сокровища не от утопленников? Сомнительная радость!», «Халява подкатила», «Бог мой, что ищут эти люди в куче тапок?», «Позорище...», «"Золушка" Сочинская версия»,

— возмущены одни юзеры.

«И что такого, пусть берут, хоть отдыхающие, хоть местные, вообще не вижу проблем!», «Если их выбросило на берег, то они уже ничейные, а раз ничейные — бери кто хочет!»,

— оправдывают туристов другие пользователи.

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