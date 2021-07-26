Россияне забрали мусор из моря и вызвали споры

Россияне захотели забрать домой выброшенные штормом на побережье пляжа в Сочи резиновые тапочки и вызвали споры среди пользователей в сети. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram -аккаунте @sochi_today.

На кадрах видно, как группа туристов стоит у кучи мусора на пляже, в которой среди деревянных обломков и водорослей резиновые тапочки. Отдыхающие высматривают парную обувь с целью забрать находку домой. Снимавший видео очевидец поясняет, что в тот день был шторм, который практически закончился.