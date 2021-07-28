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Названы лучшие места в России для отдыха в горах

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Горы в Крыму, Краснодарском крае и Кемеровской области попали в список лучших мест России для отдыха в августе. Полный рейтинг составил онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню альпинизма, который отмечается 8 августа. Результаты опроса появились в распоряжении «Ленты.ру».

Названы лучшие места в России для отдыха в горах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди самых популярных горных объектов россияне назвали пещерные города и крепости Бахчисарая, Кавказский хребет в Красной Поляне, Горную Шорию в Кемеровской области, а также Алтайские, Уральские горы, Восточный и Западный Саяны в Красноярском крае и горные возвышенности на Ставрополье.

В исследовании уточняется, что путешественники бронируют отдых в горах в августе продолжительностью от 2 до 20 ночей. При этом в среднем туристы тратят на проживание от 1,3 до 10 тысяч рублей в сутки.

Как уточнили специалисты, бюджетнее всего получится провести отпуск в Екатеринбурге, где средняя стоимость жилья составляет 1264 рубля за ночь, а дороже всего — в Манжероке (10 тысяч рублей за ночь).

Ранее в июле россиянам назвали самые популярные озера для отдыха внутри страны. Среди них оказались Сакское озеро в Крыму, озеро Селигер в Тверской области и озеро Банное или Яктыкуль в Башкирии.

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