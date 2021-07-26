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В Греции и на Кипре заболеваемость коронавирусом достигла максимума

Анна Арсеньева
29 минут назад

В некоторых европейских странах снова растут темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимальных показателей с начала пандемии коронавируса. Также рекордное за последние полгода количество инфицированных зафиксировано в Испании и Португалии.

Всего в Европе за все время распространения COVID-1 выявили уже более 58,74 млн случаев заражения, умерли более 1,2 млн человек. Европа занимает второе место в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Турция не будет ужесточать меры для российских туристов.

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