Лавина из камней сошла с горы в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Момент со сходом попал на видео очевидца, ролик выложили на интернет-портале Reddit.

Происшествие случилось рядом с туристическим маршрутом через реку Баспа. Кадры показывают, как огромные камни начинают стремительно падать с горы, разрушая по пути деревья, кусты и припаркованные рядом автомобили. Кроме того, булыжники и валуны уничтожили рядом стоящий мост. Как сообщают различные СМИ, в результате десятки авто застряли в пробках и не могут выехать обратно.

В момент схода валунов мимо проезжал микроавтобус с туристами из других штатов Индии. Погибло девять человек, еще трое получили ранения. Премьер-министр страны уже выразил соболезнования родственникам.