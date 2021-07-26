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Мощный камнепад в Индии разрушил мост: видео

Мира Маркина
2 часа назад

Лавина из камней сошла с горы в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Момент со сходом попал на видео очевидца, ролик выложили на интернет-портале Reddit.

Происшествие случилось рядом с туристическим маршрутом через реку Баспа. Кадры показывают, как огромные камни начинают стремительно падать с горы, разрушая по пути деревья, кусты и припаркованные рядом автомобили. Кроме того, булыжники и валуны уничтожили рядом стоящий мост. Как сообщают различные СМИ, в результате десятки авто застряли в пробках и не могут выехать обратно.

В момент схода валунов мимо проезжал микроавтобус с туристами из других штатов Индии. Погибло девять человек, еще трое получили ранения. Премьер-министр страны уже выразил соболезнования родственникам.

Камнепады и оползни возникают в стране во время сезона муссонных ливней. На прошлой неделе Индию накрыли сильнейшие за последние 40 лет дожди. В отдельных районах страны уровень осадков за двое суток превышает 40 см. Полностью затоплены более 50 деревень. Спасатели проводят эвакуацию населения: в центры приема перевезены почти 85 тысяч человек.

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