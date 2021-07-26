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Венгрия разрешила въезд привитым туристам

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Власти Венгрии разрешили въезд для привитых российских туристов с 27 июля. Об этом сообщает издание Portfolio.hu.

Венгрия разрешила въезд привитым туристам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, вакцинированные путешественники смогут въехать в страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Уточняется, что данные меры были приняты с учетом принципов взаимности, поскольку несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии, у которых результат ПЦР-теста отрицательный.

По мнению Сийярто, приток российских туристов окажет поддержку пострадавшей от COVID-19 туристической отрасли страны. Министр не уточнил, какими именно вакцинами должны быть привиты путешественники.

Ранее в июле Индонезия признала российские вакцины от коронавируса и разрешила привитым ими путешественникам въезд в страну. Согласно полученному документу из Джакарты, «любая вакцина, сделанная в полном объеме, подойдет для въезда в Индонезию».

Новости путешествий,Петер Сийярто,
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