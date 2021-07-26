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"Вонючие ручейки стекают прямо по набережной": россиянин остался недоволен Коктебелем

Стелла Шмель
2 часа назад

Россиянин отправился на отдых в Коктебель и вернулся в расстроенных чувствах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

"Вонючие ручейки стекают прямо по набережной"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина пожаловался на зловонные запахи, исходящие от канализации.

"В некоторых местах вонючие ручейки стекают прямо по набережной, вынуждая туристов зажимать нос и перепрыгивать это безобразие",

- констатировал он.

Коктебель турист назвал типичным примером ужасного курорта и иллюстрацией "туристического хаоса".

Мужчину обескуражили туристы, которые плескались в море, не обращая внимание на неприятные ароматы и человеческие отходы, которые плавали рядом в воде.

"В общем, полное разочарование и грусть. В Коктебель я не вернусь".

Ранее "Рамблер" писал, что турист из России съездил на отдых в Египет и поделился своими впечатлениями.

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