Турция не будет ужесточать меры для россиян

Турция не планирует вводить ограничения на въезд для российских туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом порталу TourDom.ru сообщили в посольстве республики в Москве.
Ранее с подобным предложением выступил глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан. Он пояснил, что для остановки всплеска пандемии на курортах недостаточно прививочной кампании среди местного населения и необходимо ужесточить требования приема российских туристов. При этом инфекционист не пояснил, почему нужно пересмотреть нормы въезда именно для россиян, а не для всех иностранцев.
В дипведомстве пояснили, что высказывание Мехмета Джейхана является его личным мнением и не отражает позиции Анкары по данному вопросу. «Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», – рассказали в посольстве.
Представители республики также отметили, что Турция вполне успешно справляется с коронавирусом. Кроме того, внедренная в стране программа сертификации туризма может служить гарантом безопасного отдыха на курортах для иностранцев.
Напомним, 24 июля прирост новых случаев COVID-19 в Турции составил 12 381 человек в сутки. Это является максимумом с 12 мая 2021 года. В связи с этим министр здравоохранения Фахреттин Коджа обратился к кабмину с просьбой вернуть строгие антиковидные ограничения.