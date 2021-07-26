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Турция не будет ужесточать меры для россиян

TourDom
1 час назад

Турция не планирует вводить ограничения на въезд для российских туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом порталу TourDom.ru сообщили в посольстве республики в Москве.

Турция не будет ужесточать меры для россиян
Фото: TourDomTourDom

Ранее с подобным предложением выступил глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан. Он пояснил, что для остановки всплеска пандемии на курортах недостаточно прививочной кампании среди местного населения и необходимо ужесточить требования приема российских туристов. При этом инфекционист не пояснил, почему нужно пересмотреть нормы въезда именно для россиян, а не для всех иностранцев.

В дипведомстве пояснили, что высказывание Мехмета Джейхана является его личным мнением и не отражает позиции Анкары по данному вопросу. «Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», – рассказали в посольстве.

Представители республики также отметили, что Турция вполне успешно справляется с коронавирусом. Кроме того, внедренная в стране программа сертификации туризма может служить гарантом безопасного отдыха на курортах для иностранцев.

Напомним, 24 июля прирост новых случаев COVID-19 в Турции составил 12 381 человек в сутки. Это является максимумом с 12 мая 2021 года. В связи с этим министр здравоохранения Фахреттин Коджа обратился к кабмину с просьбой вернуть строгие антиковидные ограничения.

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