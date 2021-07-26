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Хорватия ужесточила правила въезда для туристов из России

Lenta.ru
2 часа назад

Хорватия ужесточила правила въезда в страну для россиян — теперь туристам понадобится отрицательный ПЦР-тест для пересечения границы. Об этом сообщает «Российская газета».

Хорватия ужесточила правила въезда для туристов из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что соответствующий документ придется предъявить всем путешественникам, попадающим на территорию республики. Новая мера коснется даже тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом.

Как пояснили в Институте общественного здравоохранения Хорватии, такие ограничения введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России и других странах, например, в Великобритании и на Кипре.

При этом уточняется, что для граждан, въезжающих в европейское государство из Бразилии, Индии, ЮАР и Занзибара, сохраняется обязательный двухнедельный карантин.

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