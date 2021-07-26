Хорватия ужесточила правила въезда для туристов из России

Хорватия ужесточила правила въезда в страну для россиян — теперь туристам понадобится отрицательный ПЦР-тест для пересечения границы. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что соответствующий документ придется предъявить всем путешественникам, попадающим на территорию республики. Новая мера коснется даже тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом.

Как пояснили в Институте общественного здравоохранения Хорватии, такие ограничения введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России и других странах, например, в Великобритании и на Кипре.