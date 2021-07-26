Россиянин назвал курорт в Крыму «зловонным»

Россиянин побывал в поселке Коктебель и назвал его типичным примером «ужасного» курорта. Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, турист пожаловался на «зловонный» запах, исходящий от канализации.

«В некоторых местах вонючие ручейки стекают прямо по набережной, вынуждая туристов зажимать нос и перепрыгивать это безобразие», — описал он ситуацию.

Также путешественник охарактеризовал популярный крымский курорт как иллюстрацию «туристического хаоса», где в сувенирных лавках продают одежду с «глупыми» принтами, а по старой набережной из бетонных плит гуляют пьяные отдыхающие.

Блогер удивился туристам, которые купаются в море, игнорируя неприятный запах и человеческие отходы, стекающие по трубам прямо в море.