Эксперт дал совет россиянам по покупке валюты для отпуска

В первую очередь необходимо научиться грамотно распоряжаться своими финансами и четко планировать траты. Только после этого следует вводить в семейный бюджет новую строку «инвестиции в валюту», которую можно будет заполнять долларами и евро. При этом деньги на поездки за границу можно брать как из данной графы, так и создать отдельную, предполагающую траты на отпуск. Эксперт также советует обращать внимание на момент «просадки» цен на мировых биржах.