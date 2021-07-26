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Эксперт дал совет россиянам по покупке валюты для отпуска

Lenta.ru
5 часов назад

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев рассказал россиянам, когда лучше всего покупать валюту для поездки в отпуск. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт дал совет россиянам по покупке валюты для отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь необходимо научиться грамотно распоряжаться своими финансами и четко планировать траты. Только после этого следует вводить в семейный бюджет новую строку «инвестиции в валюту», которую можно будет заполнять долларами и евро. При этом деньги на поездки за границу можно брать как из данной графы, так и создать отдельную, предполагающую траты на отпуск. Эксперт также советует обращать внимание на момент «просадки» цен на мировых биржах.

Новости путешествий,Алексей Коренев,
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