«Загажено, неудобно, нелепо»: Симоньян шокировала Анапа

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня», раскритиковала организацию экскурсий к Кипарисовому озеру, одной из главных туристических достопримечательной в районе Анапы. Своими впечатлениями журналистка поделилась с подписчиками в Инстаграме.

Фото: TourDom TourDom

«Расстроило Кипарисовое озеро. Все загажено, неудобно, нелепо организовано», – рассказала Маргарита Симоньян.

По ее словам, подъехать к озеру можно лишь на гольф-каре. Однако на несколько туристических групп предусмотрена только одна машина. При этом рядом стоят такие же пустые автомобили. На вопрос медиаменеджера к гидам, почему бы не использовать свободную технику для более оперативного подвоза туристов, которые вынуждены стоять на жаре, ответ был однозначный: «Водителев нет».

Не устроил Маргариту Симоньян и дальнейший этап экскурсии. Оказалось, что очереди есть не только на дороге к озеру, но и на самом озере. «Ждать лодку, чтобы доплыть до собственно кипарисов, нужно минимум час. Залезать на кипарисы запрещено, но множество не вполне трезвых мужчин и вооруженных айфонами девушек залезают», – посетовала главный редактор RT.

В конце своего рассказа журналистка высказала уверенность, что подобное отношение к достопримечательности приведет к ее скорому уничтожению. Для нее как уроженки Краснодарского края это особо печально: «Прямо сердце разрывается».