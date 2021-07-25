Эксперт: Турция на грани прекращения авиасообщения с РФ

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, его слова приводит портал URA.RU.

Мальцев рассказал, что турецкое правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну. При этом некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ.

«Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду», — рассказал Мальцев.