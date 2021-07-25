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Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией

Lenta.ru
2 часа назад

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Турция оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, его слова приводит портал URA.RU.

Эксперт: Турция на грани прекращения авиасообщения с РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мальцев рассказал, что турецкое правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну. При этом некоторые представители власти и министерство здравоохранения страны предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ.

«Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду», — рассказал Мальцев.

Ранее минздрав Турции сообщил, что страна вновь обновила рекорд прироста заразившихся коронавирусом: за последние сутки в стране выявили 9586 новых случаев инфицирования. 24 июля там был выявлен 12 381 случай COVID-19, что стало рекордным показателем суточной заболеваемости с 12 мая.

Новости путешествий,Михаил Мальцев,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,
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