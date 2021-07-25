"Оккупанты лежаков": туристы об эгоизме на пляжах

Большинство туристов негативно относятся к практике занимать полотенцем лежак или место на пляже и уходить по своим делам. Как показал опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома», такое поведение раздражает 43% из 1900 высказавших свое мнение. 22% признались, что им приходилось занимать место, хотя они и понимают, что это не совсем этично. 6% откровенно заявили, что поступают так всегда, так как любят проводить время у моря, 5% уже и не помнят, когда сталкивались с этим. Еще 10% предпочитают выбирать отели, где лежаки закреплены за гостями или их наличие регулируется персоналом.

Фото: TourDom TourDom

Высказываются разные мнения. Кто-то считает, что занимать свободные места и не использовать их недопустимо:

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«Кидают полотенца и прутся на завтрак или в номера досыпать», «Вопрос в том, что занимают и не приходят! Весь день лежак стоит пустой, просто с полотенцем. Вот это раздражает»,

– возмущаются они.

Другие отстаивают свою точку зрения:

«Такое впечатление, что я попал в рай, где все белые и пушистые и никто никогда не занимал лежак по мне, кто раньше встал – того и тапки»,

– считает один из подписчиков.

«Меня лет 10 назад тоже бесили оккупанты лежаков, но осознав, что мое недовольство ни на что не повлияет, я перешел на темную сторону»,

– делится другой.

Остальные же предпочитают искать иные варианты, чтобы не приходилось вступать в схватку за свободное место. Это может быть дополнительная оплата стаффу, что гарантирует свободные лежаки на первой линии и экстраполотенца. Или же выбор отеля, где персонал убирает такие полотенца с лежаков, уравнивая таким образом права всех гостей. Еще лучше, когда зонт и лежак закреплен за номером. Другие же выбирают такие места для отдыха, где подобное поведение не встречается в принципе, или специально едут в низкий сезон, чтобы было поменьше отдыхающих. Остальные рассказали, что в случае чего вполне могут полежать и на песке.

«Мы не гордые»,

– шутят они.