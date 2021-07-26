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Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на полеты в две пляжные страны

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на полеты в две пляжные страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в две популярных пляжных страны — Таиланд и Израиль. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на сайте Росавиации в пятницу, 23 июля.

Согласно документу, полеты в Таиланд будут осуществляться авиаперевозчиком Royal Flight из 18 российских городов в аэропорт Утапао в Паттайе. Допуски на полеты в Израиль получили две авиакомпании — S7 и «Уральские авиалинии».

Получение такого документа не означает автоматическое возобновление данных международных рейсов, а только подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полетов.

Сообщается, что допуски выданы также для полетов в аэропорты Албании, Армении, Иордании, Кипра, Литвы, Северной Македонии и по другим зарубежным направлениям.

Ранее в июле стало известно, что Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение рейсов на курорты Египта. Заявки на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были поданы 10 авиаперевозчиками, среди которых NordStar, «Якутия», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии».

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Росавиация,
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