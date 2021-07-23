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Украинские туристы массово пострадали из-за медуз в Азовском море

Мария Грибова
2 часа назад

Украинские туристы массово пострадали из-за нашествия медуз в Азовском море. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Украинские туристы массово пострадали из-за медуз в Азовском море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что отдыхающие получают ожоги даже не касаясь живности. Как объяснил экоактивист Павел Вышебаба, это происходит из-за большой концентрации яда в воде. По его мнению, нашествие медуз можно объяснить изменением климата и водного баланса Азовского моря.

Очевидцы отмечают, что ежедневно рабочие убирают с пляжа тысячи медуз, однако это не меняет ситуацию — волны выносят все больше морских обитателей на побережье.

Ранее "Рамблер" писал о том, что в Крыму началось нашествие комаров.

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