Украинские туристы массово пострадали из-за медуз в Азовском море

Украинские туристы массово пострадали из-за нашествия медуз в Азовском море. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Известно, что отдыхающие получают ожоги даже не касаясь живности. Как объяснил экоактивист Павел Вышебаба, это происходит из-за большой концентрации яда в воде. По его мнению, нашествие медуз можно объяснить изменением климата и водного баланса Азовского моря.

Очевидцы отмечают, что ежедневно рабочие убирают с пляжа тысячи медуз, однако это не меняет ситуацию — волны выносят все больше морских обитателей на побережье.