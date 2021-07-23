В Севастополе разрешат заселяться в отели с ПЦР-тестом

"Предлагаем вернуть ПЦР-тест при заселении и действовать, как это делается сейчас за рубежом — заселился со справкой об отрицательном результате ПЦР-анализа, сдать новый уже в гостинице и до получения результата находиться в номере. Обычно — это сутки, — сказал он на заседании оперативного штаба по эпидемиологической ситуации в регионе.