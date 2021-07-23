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Гостиницы Севастополя разрешили заселяться непривитым туристам

Lenta.ruиещё 9
3 часа назад

Гостиницы Севастополя разрешили заселяться непривитым туристам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти Севастополя снова разрешили непривитым туристам с отрицательным ПЦР-тестом заселяться в гостиницы города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального оперштаба.

Отмечается, что с 23 июля туристам, заселяющимся в гостиницы Севастополя, потребуется предъявить отрицательный анализ на коронавирус, а позже пройти повторное ПЦР-тестирование. До получения результатов путешественники обязаны находиться в своем номере.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что о смягчении условий заселения попросили представители туристической отрасли. По его мнению, повторное тестирование необходимо для обеспечения двойного контроля и безопасности самих туристов.

Отмечается, что гости, предъявляющие при въезде в отели сертификат о вакцинации или справку о наличии в организме антител, освобождаются от ПЦР-тестирования. Тем не менее, туристы без этих документов будут обязаны взять расходы по оплате повторных анализов на себя.

Новости путешествий,Михаил Развожаев,
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