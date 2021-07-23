Гостиницы Севастополя разрешили заселяться непривитым туристам

Власти Севастополя снова разрешили непривитым туристам с отрицательным ПЦР-тестом заселяться в гостиницы города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального оперштаба.

Отмечается, что с 23 июля туристам, заселяющимся в гостиницы Севастополя, потребуется предъявить отрицательный анализ на коронавирус, а позже пройти повторное ПЦР-тестирование. До получения результатов путешественники обязаны находиться в своем номере.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что о смягчении условий заселения попросили представители туристической отрасли. По его мнению, повторное тестирование необходимо для обеспечения двойного контроля и безопасности самих туристов.