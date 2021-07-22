Ученый объяснил нашествие медуз в Азовском море

СМИ сообщили о нашествии медуз на Азовское море. Некоторые из них, по словам очевидцев, имеют фиолетовый оттенок и достигают 40 сантиметров в диаметре.
Это объясняется благоприятными условиями. Об этом рассказал старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин агентству РИА Новости Крым.
Большая часть этих медуз – это корнероты, обитающие в Черном море и заплывают в Азовское.
"Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности", — объяснил специалист.
Он объяснил, что вода из-за жары уже достаточно прогрелась, а ее соленость из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани повысилась до оптимальных для медуз значений. При этом за последние 20-25 лет в Азовском море значительно уменьшилось количество планктоноядных рыб.
"Эти рыбы являются промысловыми, и количество их год от года снижается. Из-за этого значительная часть зоопланктона остается в качестве кормовой базы для желетелых, которые начинают массово размножаться", — отметил Саяпин.
Эксперт добавил, что такая ситуация складывается не впервые, а повторяется уже третий год и вполне вероятно, что тенденция сохранится.
Ученый предположил, что увеличение количества медуз продлится в течение месяца, в зависимости от погодных условий и других факторов. Он порекомендовал установить боновые заграждения в местах массового купания людей. Это задерживало бы хотя бы наиболее крупные особи. Такие медузы могут обжигать людей и вызывать серьезные реакции у детей и аллергиков.