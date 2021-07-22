Муж c COVID-19 выдал себя за жену, чтобы улететь домой

Мужчина из Индонезии с положительным тестом на коронавирус выдал себя жену, чтобы улететь домой. Об этом сообщает CNN Indonesia.
Муж притворился здоровой женой, чтобы проникнуть на самолет. Супруг надел никаб — мусульманский головной убор, скрывающий лицо. Мужчина также воспользовался документами жены при прохождении регистрации на рейс из Джакарты в Тернате. Все ухищрения были необходимы для того, чтобы попасть на рейс обратно домой. У мужчины был положительный тест на COVID-19, и по правилам он должен был отправиться на карантин.
Стюардесса разоблачила мужчину во время полета: она заметила, что мужчина вошел в туалет в женском наряде, а вышел без него. Бортпроводница тут же позвонила в полицию и сообщила о преступнике. Индонезийские власти строго следят за выполнением меры безопасности во время пандемии, не говоря об использовании чужих документов. По прилете пассажира дожидались сотрудники полиции и скорой. Мужчину увезли на двухнедельный карантин, за ним будут наблюдать офицеры. Сотрудники полиции сообщили прессе, что нарушителя привлекут к уголовной ответственности.