Психиатр объяснил, как по-настоящему отдохнуть

Главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин посоветовал сменить типичную деятельность на что-то новое для "настоящего" отпуска. Об этом сообщает "360".

Масякин уточнил, что для каждого отдых — это что-то свое: расслабление на природе или поездка на море. Врач отметил, что смена деятельности поможет отвлечься и приобрести новые впечатления. Важно прислушаться к своим желаниям и заняться тем, что действительно по душе.

"Самое главное в отпуске — это смена привычного вида деятельности, обстановки. Даже если человек приедет с книжкой, море, новые виды, знакомства с новой страной, совсем иная культура — это уже переключение мозга от привычного маршрута от работы до дома", — подчеркнул врач.