Психиатр объяснил, как по-настоящему отдохнуть

Главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин посоветовал сменить типичную деятельность на что-то новое для "настоящего" отпуска. Об этом сообщает "360".
Масякин уточнил, что для каждого отдых — это что-то свое: расслабление на природе или поездка на море. Врач отметил, что смена деятельности поможет отвлечься и приобрести новые впечатления. Важно прислушаться к своим желаниям и заняться тем, что действительно по душе.
"Самое главное в отпуске — это смена привычного вида деятельности, обстановки. Даже если человек приедет с книжкой, море, новые виды, знакомства с новой страной, совсем иная культура — это уже переключение мозга от привычного маршрута от работы до дома", — подчеркнул врач.
Масякин также напомнил, что не стоит находиться под лучами солнца в пиковые часы. Врач посоветовал купаться и гулять на свежем воздухе для укрепления иммунитета, однако заключил, что ориентироваться в конечном итоге нужно на себя.