Психиатр объяснил, как по-настоящему отдохнуть

Главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области
Антон Масякин дал россиянам советы для «настоящего» отпуска, сообщает
«360».
Фото: Mourad Saadi / UnsplashMourad Saadi / Unsplash
Чтобы эффективно отдохнуть во время отпуска, врач посоветовал сменить типичную деятельность на нечто новое. Этот прием поможет отвлечься и приобрести новые впечатления, отметил он.
Масякин добавил, что в понятие отдыха каждый вкладывает свое: кто-то любит проводить время на природе, а кто-то стремится поехать на море. Необходимо прислушаться к себе и заняться тем, что нравится на самом деле.
«Самое главное в отпуске — это смена привычного вида деятельности, обстановки. Даже если человек приедет с книжкой, море, новые виды, знакомства с новой страной, совсем иная культура — это уже переключение мозга от привычного маршрута от работы до дома», — подчеркнул специалист.
Врач напомнил, что не стоит находиться под лучами солнца в пиковые часы, лучше всего выбирать утро или вечер. Также укрепят иммунитет и здоровье купание и прогулки на свежем воздухе. «Но, опять же, ориентироваться нужно на себя», — заключил Масякин.