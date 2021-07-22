Психиатр объяснил, как по-настоящему отдохнуть

Главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин дал россиянам советы для «настоящего» отпуска, сообщает «360».

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Чтобы эффективно отдохнуть во время отпуска, врач посоветовал сменить типичную деятельность на нечто новое. Этот прием поможет отвлечься и приобрести новые впечатления, отметил он.

Масякин добавил, что в понятие отдыха каждый вкладывает свое: кто-то любит проводить время на природе, а кто-то стремится поехать на море. Необходимо прислушаться к себе и заняться тем, что нравится на самом деле.

«Самое главное в отпуске — это смена привычного вида деятельности, обстановки. Даже если человек приедет с книжкой, море, новые виды, знакомства с новой страной, совсем иная культура — это уже переключение мозга от привычного маршрута от работы до дома», — подчеркнул специалист.