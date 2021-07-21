Россиянам назвали стоимость путевок на Кипр

Туроператоры назвали оптимальную стоимость путевок на Кипр. По их словам, многие отели не меняли тарифы с 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, цены на проживание в трехзвездочных гостиницах на полупансионе начинаются от 33 тысяч рублей за семь дней, а в четырехзвездочных — от 43 тысяч.

В компании TEZ Tour сообщили, что пятизвездочные отели стоят как минимум 58 тысяч рублей за человека. Люксовые объекты размещения стоят еще дороже. Например, за неделю курорты Four Seаasons с завтраками просят с отдыхающих 134 тысячи рублей на одного.