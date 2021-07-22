Мальдивы введут сбор на выезд с туристов

Так, пассажиры эконом-класса заплатят 30 долларов (около двух тысяч рублей), а путешествующие бизнес-классом — в два раза больше, 60 долларов (примерно четыре тысячи рублей). Самую большую сумму придется отдать путешественникам, улетающим с любимого пляжного курорта богачей на частном самолете — 130 долларов (около 10 тысяч рублей).

Новый налог заменит действующие аэропортовые сборы в размере 15 долларов (примерно тысяча рублей) и будет заранее включен в стоимость билета. По словам экспертов, это не повлияет на популярность курорта, так как подобная практика есть и в других странах.