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В Азовском море заметили наплыв гигантских медуз

Елизавета Назарова
35 минут назад
На побережье Азовского моря заметили наплыв гигантских медуз. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на данные туристов и местных жителей.
В Азовском море заметили наплыв гигантских медуз
Фото: @asivija@asivija
Люди снимают фото и видео того, как у берега выглядит наплыв медуз. Отмечается, что многие отдыхающие боятся заходить в воду.
"Сегодня вода в море жжет тело. Такое ощущение, что искупался в йоде", — пишут пользователи Сети.
Наибольшее количество медуз заметили в в станице Голубицкой Темрюкского района и Должанской Ейского района. Отмечается, что самые крупные достигают 40 сантиметров в диаметре.
Эксперты говорят, что в Азовском море обитает два вида медуз — корнеты и аурелии. Первые считаются более опасными, лучше их не трогать и не приближаться к ним, а вторые не угрожают людям, если они не страдают аллергией.
Эксперты сообщают, что в ближайшее время в море будут продолжаюсь наплывы медуз. Они исчезнут только в конце сентября или в октябре — при похолодании воды.
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