В Азовском море заметили наплыв гигантских медуз

На побережье Азовского моря заметили наплыв гигантских медуз. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на данные туристов и местных жителей.

Фото: @asivija @asivija

Люди снимают фото и видео того, как у берега выглядит наплыв медуз. Отмечается, что многие отдыхающие боятся заходить в воду.

"Сегодня вода в море жжет тело. Такое ощущение, что искупался в йоде", — пишут пользователи Сети.

Наибольшее количество медуз заметили в в станице Голубицкой Темрюкского района и Должанской Ейского района. Отмечается, что самые крупные достигают 40 сантиметров в диаметре.

Эксперты говорят, что в Азовском море обитает два вида медуз — корнеты и аурелии. Первые считаются более опасными, лучше их не трогать и не приближаться к ним, а вторые не угрожают людям, если они не страдают аллергией.