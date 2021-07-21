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Россияне массово устремились на отдых в одну пляжную страну Европы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российские туристы массово устремились на отдых на Кипр и составили почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Россияне массово устремились на Кипр
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, согласно данным министерства туризма республики, путешественники из России заняли первое место по количеству отдыхающих на острове в июне, обеспечив 45,8 процента турпотока.
Как отметил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, такой спрос на направление связан с тем, что сейчас это одна из немногих доступных для отпуска россиянам европейских стран, а электронная провиза туда оформляется очень легко.
При этом, по наблюдениям туроператоров, особенно сильно вырос интерес отечественных путешественников к отдыху в пятизвездочных гостиницах.
«У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две-три звезды, зато более 70 процентов продаж составляют отели пять звезд и хорошего уровня четыре звезды»,
— уточнили в компании «Русский Экспресс».
В основном туристы традиционно выбирают для поездок курорты Лимассол и Айя-Напа, на третьем месте Пафос. Тем не менее, дальше середины — конца августа путевки пока не бронируют.
Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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