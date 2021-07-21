Россияне массово устремились на Кипр

Так, согласно данным министерства туризма республики, путешественники из России заняли первое место по количеству отдыхающих на острове в июне, обеспечив 45,8 процента турпотока.

При этом, по наблюдениям туроператоров, особенно сильно вырос интерес отечественных путешественников к отдыху в пятизвездочных гостиницах.