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Россиянин раскритиковал «коричневый» цвет и «зловонный» запах моря в Крыму

Lenta.ru
1 час назад
Россиянин побывал в крымской Феодосии и раскритиковал «коричневый» цвет и «зловонный» запах моря на одном из пляжей курорта. Свое недовольство ситуацией турист описал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянин раскритиковал море в Крыму
Фото:  Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости
Путешественник возмутился состоянием пляжа, находящегося в самом центре города, на который выходят канализационные воды.
«Длится это годами и ничего не меняется. Там и проходить тошно, а некоторые еще и собачек выгуливают. Прямо за пирсом уже плескаются отдыхающие »,
— объяснил автор блога.
Также мужчина недоумевает, почему туристы купаются в «зловонных кусках коричневой массы», когда, по его словам, в пяти километрах от города есть прекрасные пляжи с «чистым песком и прозрачной водой».
«Видимо люди сами такие нечистые, что выбирают нечистые места для отдыха. Даже без таких сливов купаться в черте города — не самая лучшая идея»,
— считает турист.
Тем не менее, мужчину расстраивает читать негативные комментарии о Феодосии, он отметил, что имидж города «сильно испорчен» данной ситуацией.
«Я искренне считаю, что это один из лучших и самых интересных городов Крыма. Есть что посмотреть и где погулять. Жаль, что с морем ситуация вообще не меняется»,
— заключил россиянин.
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