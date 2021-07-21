Россиянин раскритиковал море в Крыму

Путешественник возмутился состоянием пляжа, находящегося в самом центре города, на который выходят канализационные воды.

Также мужчина недоумевает, почему туристы купаются в «зловонных кусках коричневой массы», когда, по его словам, в пяти километрах от города есть прекрасные пляжи с «чистым песком и прозрачной водой».