Россиянам разъяснили новые правила въезда на Кипр

Российским туристам, планирующим отдых на Кипре, разъяснили правила въезда в республику и напомнили об ужесточении ограничений для местных жителей и приезжих, вступивших в силу с 20 июля. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на декрет, представленный Минздравом страны.

Так, согласно документу, гражданам острова необходимо иметь при себе SafePass для посещения некоторых общественных мест, а туристам старше 12 лет будет необходимо оформить CyprusFlightPass.

Уточняется, что путешественников обяжут предъявлять пропуск в гостиницах и апартаментах, заведениях общепита, магазинах и торговых центрах, ночных клубах и казино, театрах и кинотеатрах, общественном транспорте, салонах красоты, на круизных катерах и общественных меропр иятиях.

При этом CyprusFlightPass не нужен при посещении пляжей, парков, экскурсий на свежем воздухе, а также в аптеках, булочных, фруктовых, мясных лавках и минимаркетах при условии, что в них находится менее 20 человек, включая сотрудников.

Проверять наличие документа будут полицейские, специальные инспекторы или владельцы заведений. Штраф за его отсутствие может составить до 300 евро с человека.

Оформить CyprusFlightPass необходимо перед поездкой в республику, заполнив электронную форму на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Помимо личных данных, в ней также ней указываются сведения об авиарейсе, ПЦР-тесте или сертификате о вакцинации.