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Россиянам разъяснили новые правила въезда на Кипр

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Россиянам разъяснили новые правила въезда на Кипр
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Российским туристам, планирующим отдых на Кипре, разъяснили правила въезда в республику и напомнили об ужесточении ограничений для местных жителей и приезжих, вступивших в силу с 20 июля. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на декрет, представленный Минздравом страны.
Так, согласно документу, гражданам острова необходимо иметь при себе SafePass для посещения некоторых общественных мест, а туристам старше 12 лет будет необходимо оформить CyprusFlightPass.
Уточняется, что путешественников обяжут предъявлять пропуск в гостиницах и апартаментах, заведениях общепита, магазинах и торговых центрах, ночных клубах и казино, театрах и кинотеатрах, общественном транспорте, салонах красоты, на круизных катерах и общественных мероприятиях.
При этом CyprusFlightPass не нужен при посещении пляжей, парков, экскурсий на свежем воздухе, а также в аптеках, булочных, фруктовых, мясных лавках и минимаркетах при условии, что в них находится менее 20 человек, включая сотрудников.
Проверять наличие документа будут полицейские, специальные инспекторы или владельцы заведений. Штраф за его отсутствие может составить до 300 евро с человека.
Оформить CyprusFlightPass необходимо перед поездкой в республику, заполнив электронную форму на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Помимо личных данных, в ней также ней указываются сведения об авиарейсе, ПЦР-тесте или сертификате о вакцинации.
Ранее в июле стало известно, что российские туристы массово устремились на отдых на Кипр и составили почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну. Как отметил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, такой спрос на направление связан с тем, что сейчас это одна из немногих доступных для отпуска россиянам европейских стран.
Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Минздрав РФ,
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