Италия откроется для россиян в сентябре

Посол Италии в Москве
Паскуале Терраччано назвал возможный срок открытия страны для россиян — туристы смогут посетить республику в сентябре. Об этом сообщает ТАСС
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Как заявил посол, пандемия коронавируса «свела к нулю» поток путешественников из России в Италию. Однако он отметил, что в сентябре, который считается частью летнего сезона, ситуация может измениться.
«Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию»,
По словам посла, снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией — это ключевой фактор, влияющий на сроки возобновления приема российских туристов.
Сейчас въезд в Италию разрешен только по уважительным причинам. К ним относятся работа, учеба, лечение, а также наличие постоянного вида на жительство.