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Власти пляжной страны разрешат въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад
Власти Вьетнама планируют в скором времени возобновить прием иностранных туристов — въезд в страну будет разрешен вакцинированным путешественникам, в том числе и «Спутником V», а также переболевшим коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вьетнам разрешит въезд вакцинированным «Спутником V»
Фото: Антон Денисов / РИА НовостиАнтон Денисов / РИА Новости
Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама к октябрю запланировало запустить шестимесячную программу по возобновлению приема иностранных туристов. Первым для путешественников станет доступен остров Фукуок — курорт будет принимать около 2-3 тысяч отдыхающих ежемесячно и размещать их в определенных районах.
Спустя три месяца, на втором этапе программы, квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч иностранцев в месяц. Помимо этого, география разрешенных для въезда курортов пляжной страны и территория передвижения путешественников будут расширены.
Туристы смогут въехать во Вьетнам при условии прохождения полной вакцинации, в том числе и препаратом «Спутник V», либо при предъявлении справки о перенесенном заболевании. В любом случае путешественникам потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.
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