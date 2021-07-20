Вьетнам разрешит въезд вакцинированным «Спутником V»

Спустя три месяца, на втором этапе программы, квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч иностранцев в месяц. Помимо этого, география разрешенных для въезда курортов пляжной страны и территория передвижения путешественников будут расширены.

Туристы смогут въехать во Вьетнам при условии прохождения полной вакцинации, в том числе и препаратом «Спутник V», либо при предъявлении справки о перенесенном заболевании. В любом случае путешественникам потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.