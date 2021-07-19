Турист сам посадил воздушный шар после смерти пилота

Турист смог в одиночку посадить воздушный шар после того, как всемирно известный пилот погиб на его глазах в результате несчастного случая. Об этом пишет Valley News.

72-летний Брайан Боланд (Brian Boland), 73-летний турист Роджер Блейк (Roger Blake), его жена и внучка вместе отправились в полет на воздушном шаре 15 июля из аэропорта Пост Миллс в городе Тетфорд в Великобритании.

Во время полета перестала работать горелка, и шар начал стремительно падать вниз. Боланд пытался снова зажечь ее с помощью воспламенителя, однако было уже поздно — аэростат совершил аварийную посадку в поле. От удара корзина опрокинулась, пилот с женой Блейка были выброшены наружу, а Боланд запутался в ремнях безопасности и остался висеть на них за бортом.

Поскольку горелка была повторно зажжена, а в корзине стало на одного человека меньше, шар начал набирать высоту. В этот момент пилот упал с неизвестной высоты вниз — его тело было обнаружено позднее 16 июля.

Трое пассажиров продолжали неконтролируемый полет на воздушном шаре — управление пришлось взять Блейку. Вскоре он увидел возможность совершить посадку на поле за фермой — турист смог плавно снизить высоту, однако он врезался в верхушки деревьев. Ветви начали прогибаться под весом корзины, но Блейку с внучкой удалось спрыгнуть на землю.

«У меня никогда не было такого тяжелого бремени. Жизнь моей дочери и внучки была в моих руках», — вспоминает Блейк.

Бывший президент Федерации воздушных шаров Америки описывал Боланда как талантливого инженера воздушных шаров и опытного пилота. Боланд также был основателем Ассоциации экспериментальных воздушных шаров и дирижаблей.