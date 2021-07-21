В Турции опровергли сообщения о возможном закрытии границ

В посольстве напомнили, что ранее в ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для туристов из-за распространения нового штамма «дельта».
"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности», — сообщили РИА Новости в посольстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция из-за угрозы новых штаммов коронавируса с 1 июля решила приостановить авиасообщение с шестью странами. В число этих государств вошли: Индия, Бразилия, ЮАР, Непал, Шри-Ланка и Бангладеш.