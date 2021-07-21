В Турции опровергли сообщения о возможном закрытии границ

Появившаяся в СМИ информация о возможности закрытия границ Турции из-за штамма коронавируса «дельта» не соответствует действительности. Об этом 21 июля сообщило турецкое посольство.

В посольстве напомнили, что ранее в ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для туристов из-за распространения нового штамма «дельта».

"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности», — сообщили РИА Новости в посольстве.