Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Глава Крыма прокомментировал планы закрыть турсезон на полуострове

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы закрыть туристический сезон в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В Крыму прокомментировали планы закрыть турсезон
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его словам, если ситуация с коронавирусом в республике достигнет катастрофической отметки, то придется вводить новые ограничения, однако таких планов пока нет.
Аксенов уточнил, что динамика по коронавирусу в регионе негативная.
Ранее в июле Аксенов ужесточил коронавирусные ограничения в Крыму — с 1 августа детские лагеря будут переведены в закрытый режим работы. Сотрудникам организаций детского отдыха, в которых менее 95 процентов персонала привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19, будет запрещено проживать за их пределами.
Кроме того, с 16 июля туристам для заселения в отели Севастополя необходимо предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. До этого гостиницы требовали у туристов предъявления ПЦР-теста.
Новости путешествий,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители