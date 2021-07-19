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В Турции призывают закрыть границы с Россией

RusTurkey.com
3 часа назад
Мехмет Джейхан, президент Турецкой ассоциации инфекционистов, в беседе с изданием Gazete Oxygen рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране сильно ухудшилась после открытия авиасообщения с Россией.
Джейхан заявил, что поток русских туристов на данный момент является главной угрозой для турок по причине дельта-штамма короновируса, который, по его словам, завозят в страну именно россияне.
Джейхан также заявил, что ситуация с ростом числа заразившихся коронавирусом на курортах страны начинает выходить из под контроля и призвал закрыть границы с РФ.
Президент Турецкой ассоциации инфекционистов официально заявил, что источником распространения в Турции именно штамма дельта-ковида явились туристы из России. Также Мехмет Джейхан высказал недоумение по тому поводу, что власти Турции уговаривали Россию пустить туристов в страну в то время, когда РФ являлась одной из трех стран, где штамм «Дельта» имел наибольшее распространение.
"Наибольший страх во мне вызывают русские туристы. Меня удивляет отсутствие реакции со стороны властей: да, туризм важен в плане экономики, но дельта-штамм, привозимый из России ставит под угрозу здоровье наших граждан", - сказал Джейхан.
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