В Турции призывают закрыть границы с Россией

Мехмет Джейхан, президент Турецкой ассоциации инфекционистов, в беседе с изданием Gazete Oxygen рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране сильно ухудшилась после открытия авиасообщения с Россией.

Джейхан заявил, что поток русских туристов на данный момент является главной угрозой для турок по причине дельта-штамма короновируса, который, по его словам, завозят в страну именно россияне.

Джейхан также заявил, что ситуация с ростом числа заразившихся коронавирусом на курортах страны начинает выходить из под контроля и призвал закрыть границы с РФ.

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов официально заявил, что источником распространения в Турции именно штамма дельта-ковида явились туристы из России. Также Мехмет Джейхан высказал недоумение по тому поводу, что власти Турции уговаривали Россию пустить туристов в страну в то время, когда РФ являлась одной из трех стран, где штамм «Дельта» имел наибольшее распространение.