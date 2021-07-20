Махачкала и Геленджик: популярные направления в августе

Среди зарубежных направлений в тройку лидеров вошли Болгария, Турция и Узбекистан. «Рост популярности Болгарии также закономерен — у этой европейской страны отличные курорты и пока здесь не так много туристов», — подчеркнули представители сервиса.
Кроме того, эксперты указали на интерес российских туристов к поездкам в Грецию, Черногорию, Молдавию, Грузию, Кению и на Мальдивы.
Ранее в июне аналитики перечислили самые востребованные направления внутреннего туризма к летнему сезону 2021 года среди россиян. В топ-3 регионов по количеству поисковых запросов вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. При этом средний чек на покупку авиа- и железнодорожных билетов увеличился вдвое и составил почти 11 тысяч рублей.