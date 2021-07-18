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Названы бюджетные внутренние авианаправления в августе

Мария Грибова
6 минут назад
Куда россияне могут отправиться бюджетно на отдых в августе выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает RT.
Названы бюджетные внутренние авианаправления в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самые бюджетные авиабилеты можно приобрести с вылетом из Москвы. Например, за 800 рублей из столицы можно добраться до Брянска, а за 1500 и 1550 рублей – до Ульяновска или Санкт-Петербурга. В свою очередь, путь до Пскова из Москвы обойдется в 1800 рублей, а вот до Анапы – 1980 рублей.
Из Петербурга в августе выгодно будет отправиться в Москву – 1550 рублей. Экономно из Северной столицы также можно будет добраться до Архангельска (1990 рублей) и Калуги (2120 рублей). А вот добраться самолетом до Калининграда из города на Неве можно будет за 2500 рублей. До Нижнего Новгорода пассажиры долетят 2850 рублей.
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