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Туристы из России не пострадали при перестрелке в Сухуме

Газета.Ru
1 час назад
По предварительным данным, российские туристы не пострадали в результате перестрелки в Новом районе Сухума, об этом сообщил источник «Газеты.Ru».
Туристы из России не пострадали при перестрелке в Сухуме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По официальным данным МВД Абхазии, погибли два человека, еще один пострадал. Источник отметил, что у всех троих — абхазские фамилии, а сам Новый район не считается туристическим. Источник добавил, что пострадавший — случайный прохожий.
В МВД республики сообщили, что перестрелка произошла около 20.00, три человека были госпитализированы в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями. Два человека скончались, третий находится в реанимации.
На месте происшествия работает следственная группа, личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват.
Как ранее рассказал источник «Газеты.Ru», перестрелка, по предварительной информации, могла быть «связана с недавним убийством племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинба».
Кемал Ардзинба, племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, был ранен при перестрелке 18 мая в Сухуме, он скончался в больнице от полученных ран.
Новости путешествий,МВД,Газета.Ru,
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