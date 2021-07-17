Туристы из России не пострадали при перестрелке в Сухуме

По предварительным данным, российские туристы не пострадали в результате перестрелки в Новом районе Сухума, об этом сообщил источник «Газеты.Ru».

По официальным данным МВД Абхазии, погибли два человека, еще один пострадал. Источник отметил, что у всех троих — абхазские фамилии, а сам Новый район не считается туристическим. Источник добавил, что пострадавший — случайный прохожий.

В МВД республики сообщили, что перестрелка произошла около 20.00, три человека были госпитализированы в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями. Два человека скончались, третий находится в реанимации.

На месте происшествия работает следственная группа, личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват.

Как ранее рассказал источник «Газеты.Ru», перестрелка, по предварительной информации, могла быть «связана с недавним убийством племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинба».