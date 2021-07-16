Севастополь ужесточил правила приема туристов

В Севастополе с сегодняшнего дня начали действовать новые правила для туристов. При заселении в отели они обязаны предоставить анализ на антитела к COVID-19 или сертификат о вакцинации, результаты ПЦР- тестов больше не принимают.

Ограничения были введены из-за роста числа заболевших COVID-19 в регионе. Согласно указу губернатора, с 28 июня туристы могли заселиться в гостиницы с отрицательным ПЦР-тестом на ковид, а с 16 июля отели принимают только вакцинированных или переболевших ковидом постояльцев.

Исключение сделано для детей до 18 лет. Им справки не нужны , если они приехали в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы.

Ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Республика Крым и Севастополь вошли в число регионов России, где доминирует индийский штамм (дельта) коронавируса.

Власти Севастополя отмечают снижение уровня бронирования в официальных местах размещения, но при этом фиксируют большое количество туристов, проживающих в частном секторе, а также на территории Республики Крым, где ограничения для отелей не вводили.

- На территории Севастополя все экскурсионные программы работают, как и раньше, заполняемость ресторанов высокая, - рассказала "РГ" начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко. - Не все успели привиться и получить сертификаты, поэтому отельеры фиксируют отмены бронирования, но какой процент отмен, мы пока не знаем.

Она сообщила, что по данным на начало июля в отелях Севастополя на июль-август было забронировано менее 50 процентов мест. Это выше, чем в 2020 году. А по итогам сезона 2019 года загруженность отелей составила 90 процентов.