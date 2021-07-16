Из-за проблем оператора россияне лишились туров в Грецию на 1 млрд рублей

Туры около 17 000 россиян, которые решили отдохнуть в Греции этим летом, отменились из-за проблем принимающей компании Mouzenidis Travel Greece, партнёра многих российских операторов. Средняя стоимость бронирования составляла около 700, так что общая стоимость сорвавшихся путешествий оценивается в 12 млн (около 1 млрд рублей). Вернуть деньги получится далеко не у всех.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как выяснил «Коммерсант», проблемы наблюдаются с конца июня. При этом российские туроператоры, ссылаясь на приостановку работы Mouzenidis, отменяют поездки в одностороннем порядке и внятной альтернативы не предлагают.

Основатель и глава греческой Mouzenidis Travel Greece Борис Музенидис умер в марте из-за осложнений на сердце после перенесённого коронавируса. Сейчас группа компаний находится в процессе смены руководства и реорганизации. В числе прочего Музенидис владел авиакомпанией Ellinair, которая осуществляла чартерные рейсы на греческие курорты. У компании сохраняется право на полёты, но она им не пользуется. По мнению представителей отрасли, приостановкой деятельности Ellinair пытается добиться финансовой поддержки от греческих властей.

Проблемы с Ellinair и стали причиной отмены путешествий. Если у туриста был забронирован пакетный тур с полётом на самолёте этой авиакомпании, его не могут пересадить на рейс российского «Аэрофлота» или греческой Aegean — они стоят заметно дороже. Россиянам предлагают либо доплатить существенную сумму, либо продолжать переносить поездку, пока ситуация не разрешится. В основном проблема коснулась туров, забронированных ещё до пандемии и перенесённых с 2020 года.