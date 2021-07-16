Россиянин перечислил недостатки отпуска на Кубани

Отдохнувший в Краснодарском крае российский турист перечислил главные недостатки курорта и дал советы для организации комфортного отпуска на Кубани. Впечатления мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, путешественник призвал отказаться от идеи взять машину на прокат. По его словам, поездка на автомобиле превратится в долгое стояние в пробках.

«Взять и поехать, куда глаза глядят, навстречу приключениям — нельзя. Это вам не Кипр», — добавил он.

Вместо этого автор статьи посоветовал выбирать экскурсии в мини-группах или обращаться к местным гидам, которые смогут отвезти в «секретные» места.

Кроме того, мужчина упомянул грязную воду в море, которая цветет и имеет неестественный оттенок.

«Выглядит, как будто воду подкрасили красителем», — отметил турист.

«По сравнению с Турцией, мы переплатили. Это факт», — резюмировал мужчина.