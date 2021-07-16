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Россиянин перечислил недостатки отпуска на Кубани

Lenta.ru
1 час назад
Отдохнувший в Краснодарском крае российский турист перечислил главные недостатки курорта и дал советы для организации комфортного отпуска на Кубани. Впечатления мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянин перечислил недостатки отпуска на Кубани
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, путешественник призвал отказаться от идеи взять машину на прокат. По его словам, поездка на автомобиле превратится в долгое стояние в пробках.
«Взять и поехать, куда глаза глядят, навстречу приключениям — нельзя. Это вам не Кипр», — добавил он.
Вместо этого автор статьи посоветовал выбирать экскурсии в мини-группах или обращаться к местным гидам, которые смогут отвезти в «секретные» места.
Кроме того, мужчина упомянул грязную воду в море, которая цветет и имеет неестественный оттенок.
«Выглядит, как будто воду подкрасили красителем», — отметил турист.
«По сравнению с Турцией, мы переплатили. Это факт», — резюмировал мужчина.
При этом он добавил, что к отдыху на российском юге нужно быть готовым заранее и не пытаться сравнивать его с зарубежными пляжными курортами.
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