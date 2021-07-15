СМИ сообщили, что дождь, пришедший после долгой жары в столицу и Подмосковье, затопил взлетно-посадочные полосы и стоянку самолетов в аэропорту Шереметьево. В Сети уже появились соответствующие видеоролики.
В частности, на кадрах видно, что летное поле затопило водой примерно на 10 сантиметров. Многоуровневый паркинг также затоплен, а вода уже хлынула на первый этаж.
Онлайн-табло аэропорта свидетельствует о том, что десятки прибывающих рейсов перенаправлены во Внуково, Домодедово и Нижний Новгород.
Вылеты самолетов также задержаны, потому как в Шереметьеве ожидают, пока уйдет вода.