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В Крыму допустили обязательную вакцинацию для туристов

News.ruиещё 5
42 минуты назад
Введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты, допустили крымские власти. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».
В Крыму допустили обязательную вакцинацию туристов
Фото: News.ruNews.ru
По его словам, в Крыму присматриваются к аналогичным мерам в Краснодарском крае.
Возможно, мы к этому тоже придём, — заявил Лясковский.
Он уточнил, что сегодня туристы могут вакцинироваться на территории республики как первым, так и вторым компонентом. Однако в Крым поступило небольшое количество «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», что создаёт проблемы для тех, кто получил первую прививку этими препаратами.
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