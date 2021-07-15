В Крыму допустили обязательную вакцинацию туристов

Введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты, допустили крымские власти. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Крыму присматриваются к аналогичным мерам в Краснодарском крае.

Он уточнил, что сегодня туристы могут вакцинироваться на территории республики как первым, так и вторым компонентом. Однако в Крым поступило небольшое количество «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», что создаёт проблемы для тех, кто получил первую прививку этими препаратами.