Россия увеличит число рейсов с восемью странами

На заседании принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов в Австрию (по маршруту Санкт-Петербург - Вена 2 рейса в неделю), Бельгию (по маршруту Санкт-Петербург - Брюссель 2 рейса в неделю), Болгарию (по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - София, Санкт-Петербург - Варна, Санкт-Петербург - Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург - Варна с частотой 1 рейс в неделю).

Также будет увеличено число рейсов в Венгрию (по маршруту Москва – Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с частотой 2 рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва - Салоники и Москва - Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва - Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва - Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, по маршрутам Москва - Сплит и Москва - Дубровник с 2 до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва – Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).