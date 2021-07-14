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Россиянам может не хватить мест в отелях Турции

Елизавета Назарова
1 час назад
Россиян предупредили о том, что мест в отелях Турции может не хватить для путешественников. Всему виной мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает TourDom.
Россиянам может не хватить мест в отелях Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 16 по 26 июля в Турции — нерабочие дни, в столице будет праздник. как сообщают эксперты, многие жители страны захотят провести эти дни на прибрежных курортах. Из-за этого для туристов в отелях может быть очень мало мест.
Отмечается, что уже сейчас некоторые гостиницы остановили продажи на период праздников и забронировать номер можно только на период после 23 июля.
Эксперты считают, что и дорожное сообщение из-за наплыва отдыхающих может быть затруднено в районе Белека, Сиде и Аланьи.
Туроператоры также сообщают, что это проблема может коснутся самостоятельных туристов, так как по пакетным турам компании заранее бронируют определенное количество номеров на сезон.
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