Двух российских туристов ждет депортация с Бали за нарушение антиковидных правил

Двух россиян депортируют с Бали за нарушение закона — несмотря на положительный результат теста на COVID-19, туристы продолжили свободно перемещаться по острову. Об этом сообщает РИА Новости

Как заявили в Посольстве России в Индонезии, за нарушение антиковидных правил, действующих на курорте, туристы будут депортированы из страны. Сейчас они находятся в карантинном отеле.

Отмечается, что точная дата их возвращения в Россию неизвестна — сначала они должны вылечиться от коронавирусной инфекции. Кроме того, представители дипмиссии рассказали о сложностях в поиске авиакомпании, которая доставит туристов домой.

Также в посольстве добавили, что с 3 по 20 июля Индонезия ужесточила коронавирусные ограничения для путешественников в целях остановить распространение инфекции. Так, любой иностранец, который нарушит новый регламент, будет депортирован без возможности обжалования этого решения, а его виза автоматически аннулируется.

В частности, нарушением нового закона считается отказ носить средства защиты, посещение общественных мест и несоблюдение двухнедельной самоизоляции в случае заболевания.