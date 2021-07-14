В аэропортах и на пляжах Турции царит давка

Местные жители исламского государства ночую на берегу моря из-за нехватки мест в отелях.

С 22 июня возобновилось авиасообщение России с Турцией . После этого количество российских туристов увеличилось в разы. Отели полностью загружены, цены на номера достигают космических цен, сайты бронирования не справляются и часто зависают.

С 20 июля в течение десяти день в Турции будут отмечать мусульманский праздник, поэтому людей на пляжах станет еще больше.

«К тому же многие турки подгадывают к этому празднику летний отпуск для всей семьи, который, разумеется, хотят провести на море. Результат — в отелях мест уже нет», — рассказал «Московскому комсомольцу» источник.

Также туристы из России делятся с соцсетях видео, где происходит давка в аэропортах и на пляжах. Местные жители ночуют на берегу моря, так как сейчас не хватает номеров в отелях.

«Они разбивают палатки прямо на пляже и живут в них постоянно, а некоторые даже без палаток, просто на одеяле или полотенце спят на пляже», — рассказала женщина, которая сейчас отдыхает в Анталье.