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В аэропортах и на пляжах Турции происходит давка

WomanHit.ru
2 часа назад
Местные жители исламского государства ночую на берегу моря из-за нехватки мест в отелях.
В аэропортах и на пляжах Турции царит давка
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru
С 22 июня возобновилось авиасообщение России с Турцией. После этого количество российских туристов увеличилось в разы. Отели полностью загружены, цены на номера достигают космических цен, сайты бронирования не справляются и часто зависают.
С 20 июля в течение десяти день в Турции будут отмечать мусульманский праздник, поэтому людей на пляжах станет еще больше.
«К тому же многие турки подгадывают к этому празднику летний отпуск для всей семьи, который, разумеется, хотят провести на море. Результат — в отелях мест уже нет», — рассказал «Московскому комсомольцу» источник.
Также туристы из России делятся с соцсетях видео, где происходит давка в аэропортах и на пляжах. Местные жители ночуют на берегу моря, так как сейчас не хватает номеров в отелях.
«Они разбивают палатки прямо на пляже и живут в них постоянно, а некоторые даже без палаток, просто на одеяле или полотенце спят на пляже», — рассказала женщина, которая сейчас отдыхает в Анталье.
Также из-за задержки рейсов многим российским туристам пришлось заново сдавать ПЦР-тесты, так как они действительны определённое количество времени. Одни провели несколько часов в душном самолете перед вылетом, а других отправили из аэропорта домой на 10 дней. Туроператоры заявляют, что это связано с тем, что в период пандемии авиакомпаниям пришлось сократить персонал, и сейчас не хватает новых работников.
Новости путешествий,Московский комсомолец,
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