Медведь набросился на совершавшего пробежку туриста

Медведь гризли набросился на мужчину в американском штате Айдахо. Об этом сообщает East Idaho News.

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Инцидент произошел в в окрестностях города Айленд-Парк, находящегося в 30 километрах от Йеллоустонского национального парка. 41-летний турист из штата Мериленд совершал утреннюю пробежку, когда на него напал хищник.

Мужчина получил несколько колотых ран, однако сумел отбиться от гризли и вернуться в свой коттедж, откуда вызвал службу спасения. Он отказался от госпитализации, но позже все же был доставлен в больницу родственниками.

Сообщается, что это первое нападение медведя, зафиксированное в округе Фримонт в 2021 году.

Медведи гризли распространены в основном в Канаде и на Аляске . В континентальной части США сохранились небольшие популяции в штатах Монтана , Вашингтон и в районе Йеллоустоунского национального парка.