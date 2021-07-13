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Медведь гризли набросился на совершавшего пробежку туриста

Lenta.ru
1 час назад
Медведь гризли набросился на мужчину в американском штате Айдахо. Об этом сообщает East Idaho News.
Медведь набросился на совершавшего пробежку туриста
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Инцидент произошел в в окрестностях города Айленд-Парк, находящегося в 30 километрах от Йеллоустонского национального парка. 41-летний турист из штата Мериленд совершал утреннюю пробежку, когда на него напал хищник.
Мужчина получил несколько колотых ран, однако сумел отбиться от гризли и вернуться в свой коттедж, откуда вызвал службу спасения. Он отказался от госпитализации, но позже все же был доставлен в больницу родственниками.
Сообщается, что это первое нападение медведя, зафиксированное в округе Фримонт в 2021 году.
Медведи гризли распространены в основном в Канаде и на Аляске. В континентальной части США сохранились небольшие популяции в штатах Монтана, Вашингтон и в районе Йеллоустоунского национального парка.
6 июля сообщалось, что в штате Монтана гризли проник на территорию кемпинга, где остановились туристы, путешествовавшие на велосипедах. Он выволок из палатки одну из женщин и растерзал ее. Позднее его выследили и застрелили.
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