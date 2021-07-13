Россиянин рассказал, как в Анапе «разводят на деньги»

Отдохнувший в Анапе россиянин рассказал о «разводе на деньги», который до сих пор существует на пляжах курорта. Подробностями турист поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Путешественник поведал о стоящих на берегу «точках», где можно сделать временную татуировку ребенку. Продавцы на вопрос о цене отвечают: «От 150 до 600 рублей». Однако они намеренно не уточняют, что входит в эту стоимость.
«Самое интересное начинается потом, когда конечная стоимость оказывается выше в несколько раз, а иногда и в несколько десятков раз. В местных СМИ показывали, что стоимость такой временной татуировки может доходить до 24 или даже 30 тысяч рублей!»
— подчеркнул россиянин, добавив, что лишь в конце работы выясняется, что изначальная цена указана за квадратный сантиметр.
Путешественник отметил, что клиенты имеют право отказаться от оплаты услуги, если им изначально озвучили неправильную стоимость. Он также посоветовал вызывать туристическую полицию. Главное, по словам мужчины, не отдавать деньги недобросовестным продавцам, так как потом вернуть их не удастся.