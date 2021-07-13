Россиянин рассказал, как в Анапе «разводят на деньги»

Отдохнувший в Анапе россиянин рассказал о «разводе на деньги», который до сих пор существует на пляжах курорта. Подробностями турист поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник поведал о стоящих на берегу «точках», где можно сделать временную татуировку ребенку. Продавцы на вопрос о цене отвечают: «От 150 до 600 рублей». Однако они намеренно не уточняют, что входит в эту стоимость.

«Самое интересное начинается потом, когда конечная стоимость оказывается выше в несколько раз, а иногда и в несколько десятков раз. В местных СМИ показывали, что стоимость такой временной татуировки может доходить до 24 или даже 30 тысяч рублей!»

— подчеркнул россиянин, добавив, что лишь в конце работы выясняется, что изначальная цена указана за квадратный сантиметр.