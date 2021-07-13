Россиянин рассказал о «разводе на деньги» в Анапе

Российский турист отдохнул в Анапе и рассказал о «разводе на деньги», который до сих пор существует на пляжах курорта. О нем путешественник подробно рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

По его словам, на берегу существуют «точки», в которых предлагают сделать для ребенка временную татуировку. На вопрос о цене, продавцами указывается стоимость от 150 до 600 рублей, однако не уточняется, за что именно клиент заплатит такую сумму.

«Самое интересное начинается потом, когда конечная стоимость оказывается выше в несколько раз, а иногда и в несколько десятков раз. В местных СМИ показывали, что стоимость такой временной татуировки может доходить до 24 или даже 30 тысяч рублей!» — поясняет мужчина.

Так, выясняется, что изначальная цена указана за квадратный сантиметр. В итоге вместо ожидаемых 300-600 рублей родители должны заплатить, к примеру, восемь тысяч рублей. Автор текста заявил, что не обязательно платить за услугу, если отдыхающему изначально не указали, сколько будет стоить тату, а также посоветовал вызывать туристическую полицию.

Он также уточнил, что если деньги недобросовестным продавцам уже отданы, то вернуть их уже не удастся.