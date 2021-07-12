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Всех туристов Кубани обяжут прививаться

Даня Виттиг
2 часа назад
На Кубани требование о вакцинации будет распространяться на всех без исключения туристов. Прививка станет обязательной и для тех, кто въезжает в регион на срок меньше трех дней. Об этом сообщает ТАСС.
Всех туристов Кубани обяжут прививаться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности. Туристу необходимо будет предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной инфекции в течение шести месяцев.
Также человек обязан подписать согласие на прививку от коронавируса в течение трех суток. Документ обязателен даже в том случае, если путешественник будет проживать в гостинице менее трех дней. Место вакцинации остается за выбором туриста.
«Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — уточнили в министерстве.
За неисполнение добровольного согласия на вакцинацию туристов могут привлечь к ответственности.
Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,
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