Всех туристов Кубани обяжут прививаться

На Кубани требование о вакцинации будет распространяться на всех без исключения туристов. Прививка станет обязательной и для тех, кто въезжает в регион на срок меньше трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности. Туристу необходимо будет предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной инфекции в течение шести месяцев.

Также человек обязан подписать согласие на прививку от коронавируса в течение трех суток. Документ обязателен даже в том случае, если путешественник будет проживать в гостинице менее трех дней. Место вакцинации остается за выбором туриста.

«Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — уточнили в министерстве.