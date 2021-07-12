10 июля в сообществе «Типичный турист» появилась видеозапись туристов, которых среди ночи выселили из отеля в Крыму. «Рамблер» разобрался в ситуации.

Супруги объяснили, что их выставили из отеля «Морской» ночью, поэтому они вынуждены спать в машине вместе с двумя детьми. При этом, по словам мужчины, все это произошло из-за того, что его жена пришла на обед в купальнике и накидке.

«Ребята, это полный шлак. Вы просто не представляете, какое здесь отношение. Даже к врагу, если он гость, не такое отношение», — рассказал мужчина в видеообращении.

Турист также подчеркнул, что сумма, потраченная ими на отдых в Крыму, сопоставима с ценой отдыха на Мальдивах. Турист заметил, что с ними поступили «как с собаками». Также мужчина заявил, что к ним применили насилие — заломили руки. По его словам, они предложили решить спорный вопрос в суде, но их просто выгнали, несмотря на то, что у семьи был ограниченный бюджет.

Отель «Морской» в своем аккаунте изложил свою версию произошедшего конфликта с подробностями в комментариях.

@morskoyhotel

morskoyhotel: «Сделано корректное замечание гостям по поводу дресс-кода в заведение общественного питания (это прописано при входе и в правилах проживания), на что последовала нецензурная брань и оскорбления личного характера. Началась видеофиксациz неадекватного поведения гостей, на что начались вырывания из рук женщиной телефона. Затем мужчина начал наносить удары. В итоге побои зафиксированы у 4 сотрудников. Вызваны 2 раза сотрудники «Сделано корректное замечание гостям по поводу дресс-кода в заведение общественного питания (это прописано при входе и в правилах проживания), на что последовала нецензурная брань и оскорбления личного характера. Началась видеофиксациz неадекватного поведения гостей, на что начались вырывания из рук женщиной телефона. Затем мужчина начал наносить удары. В итоге побои зафиксированы у 4 сотрудников. Вызваны 2 раза сотрудники Росгвардии и полиции. Все зафиксировано и материалы переданы в соответствующие органы. Гости были выселены, но они остались ночевать в нашем отеле у своих друзей без разрешения, что снова является нарушение правил проживания и они также были в этом уведомлены».

morskoyhotel: «Делали 3 раза замечания в разные дни. И каждый раз гостья посылала сотрудников. Открыто, без стеснений. После того как стали жаловаться другие постояльцы отеля (не только на внешний вид при приёме пищи) мы ещё раз сделали замечание, но адекватного восприятия ситуации не было».

Пользователи Сети по-разному отнеслись к спорной ситуации. Одни встали на сторону администрации гостиницы, ведь если есть дресс-код, то нужно его соблюдать, а посещать ресторан в купальнике просто неприлично. Другие же отметили, что действия руководства отеля все равно недопустимы по отношению к семье с детьми. Некоторым не понравилось сравнение с Мальдивами — замечание о тратах сочли снобистским. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Дикий Гамлет: «Мда. Хуже только в Сочи».

Кирилл: «Мужик ты неправ, неужели за границей разрешается обедать прилюдно в заведениях полураздетыми?»

Анна Кобякова: «Ну, воспитание у супруги плохое...правильно сделали! Зато научили на всю жизнь!»

Гюрза: «Ребята без обид. Это нормально, как приучить вас вести себя в общественных местах как положено нормам общества. На берегу вы купаетесь, а в остальных местах прикрывайте свои телеса одеждой. Если вы туристы, то вам не даёт права нарушать или игнорировать нормы поведения. Будь это Крым или другой любой город. Человек не животное, правила приличия соблюдать не сложно, а нужно».

Наталья Тюленева: «Купальник одежда для пляжа, а ходить в общественных местах, тем более где люди едят, полуголой просто неприлично, это не уважение ко всем окружающим! Вы же в своём городе не ходите в кафе в купальниках и плавках даже если очень жарко!».

Валерий Белый: «Правильно сделали, что выгнали. Вы же не на пляж пришли. Вроде взрослые люди».

Евгения Белоусова: «Вы не правы. Идти в купальнике в столовую? Элементарно не уважать окружающих. Купальник для моря».

Нитали Афтенюк: «21 век. Вас не учили входить в места общественного питания в одежде? Это Вам не Мальдивы!!»

Алексей Сергеев: «Ну а где видео, где их выгоняют с побоями? Или хотя бы что-то? Оплаченная бронь? так любой может ночью записать видео о чем угодно. Есть ссылка на оригинал? Маловато для всенародного гнева. Хотя бы фото купальника должно быть. «Ну а где видео, где их выгоняют с побоями? Или хотя бы что-то? Оплаченная бронь? так любой может ночью записать видео о чем угодно. Есть ссылка на оригинал? Маловато для всенародного гнева. Хотя бы фото купальника должно быть.

Александр Котельников: «Ну так-то не повод ночью с детьми выкидывать за нарушение дресс-кода». «Ну так-то не повод ночью с детьми выкидывать за нарушение дресс-кода».

Коля Васильев: «Вообще в Турции нет строгих правил я каждый раз в разных отелях. Да на ужин в основной ресторан просят в трусах не ходить, но если парео никто даже не посмотрит. Вообще нормальные люди после завтрака идут на пляж и идут уже в купальниках и парео, на обед тоже. Уличный ресторан работает только в обед там всё в плавках и купальниках».

Лариса Лазеева: «Тоже бесит когда в трусах прутся в ресторан. А некоторые ещё и в мокрых трусах умудряются садиться на мягкие сиденья».

Елена Тишинина: «Вот 100% персонал вежливо попросил соблюдать дресс-код и одеться нормально. Но было же заплачено, как за Мальдивы, поэтому... хоть без трусов сюда приду, вы обязаны меня терпеть и вылизывать. Сначала ведут себя как быдло, а потом на видео невинными ягнятами прикидываются».

Людмила Щербакова: «Мальдивы сами не знают, как им повезло! Удар на себя принял персонал крымского отеля. Ну вот не верю я, что в столовую в купальнике ходят белые и пушистые! Обычно на этих губастых лицах словно написано «нам все должны!». «Мальдивы сами не знают, как им повезло! Удар на себя принял персонал крымского отеля. Ну вот не верю я, что в столовую в купальнике ходят белые и пушистые! Обычно на этих губастых лицах словно написано «нам все должны!».

Алла Шандала: «А я считаю, что неправы, при входе в обеденный зал, что никто не видел в чем входившие были одеты, могли попросить выйти и переодеться. А вот так с детьми ночью, этого делать нельзя. Могли до утра оставить,а потом разбираться».